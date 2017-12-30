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Общество

Псковичей призывают добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

Отдел Росгвардии по Псковской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 222 Уголовного кодекса РФ). Однако лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Постановлением администрации Псковской области от 11. 07. 2013 № 299 «О выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» утверждено Положение о порядке  и размере выплаты гражданам денежного вознаграждения, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и предметов вооружения.

Постановлением установлены размеры денежной компенсации,  так, например: за  огнестрельное нарезное длинноствольное оружие предусмотрена выплата в размере - 1800 рублей, за огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие - 1500 рублей, за винтовки, карабины - 3000 рублей, за боевые гранаты, мины, снаряды - 1500 рублей.

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