Зрители выбрали самые ожидаемые фильмы следующего года
Зрители выбрали самые ожидаемые фильмы следующего года, пишет Gazeta.ru.
Первое место занимает лента «Мстители: Война бесконечности», второе — «Черная пантера». Обе картины представляют киновселенную Marvel. В десятку также попали «Мир Юрского периода 2», «Дэдпул 2», «Соло: Звездные войны. Истории», «Суперсемейка 2», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».
Кроме того, в топ-10 представлены «Излом времени», «Тёмный Феникс» и «8 подруг Оушена».