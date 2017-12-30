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Общество

Зрители выбрали самые ожидаемые фильмы следующего года

Зрители выбрали самые ожидаемые фильмы следующего года, пишет Gazeta.ru.

Первое место занимает лента «Мстители: Война бесконечности», второе — «Черная пантера». Обе картины представляют киновселенную Marvel. В десятку также попали «Мир Юрского периода 2», «Дэдпул 2», «Соло: Звездные войны. Истории», «Суперсемейка 2», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Кроме того, в топ-10 представлены «Излом времени», «Тёмный Феникс» и «8 подруг Оушена».

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