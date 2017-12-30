Климатолог предсказал рост числа опасных метеоявлений в 2018 году

15:24, 30 декабря 2017, ПАИ

Интенсивность опасных метеорологических явлений в России в 2018 году будет нарастать, при этом погода ожидается неустойчивая, сообщил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, нарастание интенсивности опасных явлений не перерастет в какую-то катастрофу, однако будет наносить больший ущерб. В этой связи важно быть готовым к таким явлениям.

При этом общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно на том же уровне: 550-600. «Статистика об опасных гидрометеорологических явлениях подсчитывает явления, которые нанесли ущерб. Она сильно зависит от того, когда явление случилось – ночью или в разгар рабочего дня, сумели подготовиться или не сумели», – пояснил климатолог.

Касаясь тенденций изменения климата в наступающем году, он отметил, что тенденции, которые наблюдаются в последние годы, продолжатся и немного усилятся. «Это значит, что опять погода будет неустойчивой: то две-три недели будет аномально тепло, потом столько же аномально холодно. Может быть и месяц аномально холодно, потом тепло. При этом температурный баланс может быть не обязательно нулевой – закон сохранения энергии верен только для всей планеты в целом, а не для конкретного места», – заключил представитель WWF.