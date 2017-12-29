Рубль за год вырос к доллару на 6,3% и снизился к евро на 6,8%

17:43, 30 декабря 2017, ПАИ

Российская национальная валюта за 2017 год подорожала по отношению к доллару на 6,3% до 57,63 рубля, и снизилась к евро на 6,8%, до 69,23 рубля. Об этом пишет газета «Известия».

За этот же период стоимость нефти марки Brent выросла на 17,3%, с $56,82 за баррель — до 66,63 доллара. В российской валюте стоимость барреля на конец года составила почти 3,84 тыс. рублей.

Самой прибыльной валютой 2017 года стал мозамбикский метикал — его курс вырос на 21% по отношению к доллару. Следом расположились чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Худшим стал узбекский сум, который подешевел на 60%.