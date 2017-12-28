Председатель Федерации хоккея Псковской области: Приезжаем, хлопаем глазами, просим и ждем

19:16, 30 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 30 декабря, в 20:00 в Ледовом дворце Пскова начнется последний хоккейный матч в этом году. Хоккейные команды «Порхов» и «Автофаворит» разыграют вторую строчку во втором дивизионе по итогам первого круга. Это будет последний официальный спортивный старт в регионе в 2017 году. Председатель областной федерации хоккея Игорь Бортников рассказал Псковскому агентству информации о том, почему хоккей продолжает оставаться в нашем регионе одним из самых популярных и одновременно самых скандальных видов спорта.

- Игорь Анатольевич, какие итоги 2017 года вы назвали бы главными?

- Вместе с командами и игроками нам удалось сохранить все три областных дивизиона, несмотря на то, что мы потеряли в количественном составе. Уже сегодня понятно, что некоторые команды, особенно в третьем дивизионе, хотят играть больше. Поэтому будем думать про новые форматы. В любом случае, наша традиция – проводить два раза в год открытые встречи с представителями клубов - позволяет держать руку на пульсе всех чаяний хоккеистов. И реагировать на них.

- Весной в Великих Луках обещают сдать новый лед. Как вам расхожая нынче идея взять полностью все игровое расписание трех дивизионов и Ночной хоккейной лиги и перенести их туда, а на высвободившемся в Пскове «ледовом» времени попробовать организовать что-то вроде юношеского областного чемпионата с бесплатным участием и городской регулярки?

- Все мы, конечно, ждем, новый лед в Великих Луках и разные мысли ходят на этот счет. Хотя я, честно говоря, глубоко еще не погружался в возможности. Но уверен, это будет качественное совместное решение для всех: и Пскова, и Лук, и хоккея, и фигуристов, и областного спорткомитета. Тут нужно заметить, что если говорить о проведении городского и молодежного чемпионатах, то необходимо понимать финансовые возможности органов власти соответствующих уровней. Например, с городским спорткомитетом у нас не складываются договоренности, поэтому я буду немного менять систему взаимоотношений с ведомством Гаврилова. С областным спорткомитетом мы готовы вместе прорабатывать вопрос молодежной регулярки, но учитывая обычную нехватку денег, сделать это будет сложно. Да и, признаться, в Минспорте лежит без ответа моя программа развития детского хоккея.

- А вот что касается детского хоккея, как основы работы и оценки эффективности федерации, какие ваши мысли на этот счет?

- Сегодня мы опять же ввиду отсутствия финансирования (а в некоторых регионах на хоккей тратят по 300 млн рублей ежегодно только из регионального бюджета) пытаемся быть связующим звеном между причастными к хоккею институтами. Проводим официальные первенства для ребят по возрастам, до некоторого времени не выставляли особых требований к проведению коммерческих хоккейных детских соревнований в области, также предлагаем для специалистов обучающие командировки и программы. Но пока тренеры и судьи работают в Ледовом, а не в федерации, все-таки наша позиция в том, что оплачивать участие в курсах той же Высшей хоккейной школы, к примеру, должна командирующая организация. Школы хоккея в городе никто не спешит открывать по финансовым причинам. Да и для полноценного тренировочного процесса нужно построить еще как минимум один лед, пусть и самый типовой и простой.

- Хоккей – игра не для бедняков. Последние оглашенные цифры бюджета Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиги, контракты хоккеистов, говорят о том, что деньги-то имеются, почему они не идут в регионы?

- Мы внутри федерации выглядим кем-то вроде просителей. Приезжаем, хлопаем глазами, попросим и ждем: дадут или не дадут. Не дают. Что и говорить, если на сайте Северо-западного филиала Федерации хоккея России до сих пор не обновили данные о председателе псковской федерации.

Есть сложившиеся хоккейные регионы. А есть медвежьи хоккейные углы вроде нас, о которых вспоминают в последнюю очередь. Чтобы понять уровень нашего финансирования, я поясню реалии. В областной федерации работают всего 5 человек. Если хотите поговорить о цифрах, то, к примеру, взнос всего высшего областного дивизиона составляет на сезон 210 тысяч рублей (в сумме!). А это, по сути, наша главная доходная строка. И ее не хватает ни на какие дополнительные услуги для самих участников чемпионата, не говоря уже о развитии. Первое время я себе не платил зарплату, но когда понял, что трачу очень много времени, стал закладывать минималку и себе.

- Чем еще вы занимаетесь?

- Работаю на нескольких работах, на Москву, на Санкт-Петербург, в Смоленске. И вот – в федерации. Сил трачу примерно на все одинаково, но отдача в последнем случае символическая.

- Что бы вас подвигло покинуть свой пост?

- Понимание, что дальше ничего не изменить, ну и коллективное мнение членов федерации на этот счет.

- У федерации, как монополиста хоккейных отношений, много точек соприкосновения с Ледовым, как монополистом льда. Если бы, условно говоря, вы совместили обе должности, как думаете, состоялся бы прорыв в хоккее?

- Думаю, что нет. Изменился бы, возможно, подход, акценты, какие-то кадровые решения, но прорыва бы не произошло. И хочу особенно отметить, раз уж вы задаете такой острый вопрос, что руководитель Ледового дворца - компетентный и уважаемый человек, с которым мы иногда в чем-то не согласны, но наши противоречия неизменно приводят к оптимальным решениям. И я думаю, что мы с ним в одной команде и у нас у обоих сложные и ответственные участки работы и большие проблемы с финансированием всех наших хороших идей.

- В Новом году что-то изменится?

- Надеюсь, что в лучшую сторону. Несмотря на то, что лед у нас пока один, что денег не хватало и хватать не будет – хоккеистов в Псковской области немало. И настоящие мужчины на льду будут, несмотря ни на что, такими же настоящими мужчинами в повседневной жизни. С Новым годом, хоккейная Псковская область!