0
12:25
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
12:16
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
10:41
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
13:03
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
11:37
В Острове открылся кинотеатр
10:47
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
22:43
Псковский район получил несколько дорожных машин
Еще новости
Общество

Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. «В эти светлые предновогодние дни я от всей души желаю, чтобы новый год стал для вас удачным и счастливым, чтобы в каждом районе и городе, в каждом поселке и каждой семье был достаток и уют, согласие и мир», - сказал парламентарий.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе депутата, он отметил, что Новый год – это один из самых любимых и добрых праздников, который собирает за праздничным столом всю семью, дарит ожидание чуда и детям, и взрослым.

«В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Вместе с вами мы достигли в уходящем году определенных успехов. Реализованы многие крупные проекты, заложены основные точки роста для дальнейшего развития экономики, промышленности, социальной сферы», - заявил Александр Козловский.

При этом он подчеркнул, что в наступающем году также  предстоит многое сделать, «и для этого у нас есть все возможности». «Вместе с руководством области, при поддержке партии «Единая Россия» я продолжу отстаивать интересы региона в Государственной думе. Моя главная задача – чтобы законы работали на благо людей, а каждый район Псковской области был современным, комфортным и уютным для жителей», - пообещал депутат.

«Уверен, что с вашей помощью и поддержкой у нас все получится. С праздником вас, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!» - заключил Александр Козловский. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
31 декабря 2017
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
31 декабря 2017
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
31 декабря 2017
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
30 декабря 2017
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
В Острове открылся кинотеатр
30 декабря 2017
В Острове открылся кинотеатр 3
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
30 декабря 2017
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
Псковский район получил несколько дорожных машин
29 декабря 2017
Псковский район получил несколько дорожных машин
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
29 декабря 2017
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях

Идет загрузка...