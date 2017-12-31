Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский

10:41, 31 декабря 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. «В эти светлые предновогодние дни я от всей души желаю, чтобы новый год стал для вас удачным и счастливым, чтобы в каждом районе и городе, в каждом поселке и каждой семье был достаток и уют, согласие и мир», - сказал парламентарий.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе депутата, он отметил, что Новый год – это один из самых любимых и добрых праздников, который собирает за праздничным столом всю семью, дарит ожидание чуда и детям, и взрослым.

«В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Вместе с вами мы достигли в уходящем году определенных успехов. Реализованы многие крупные проекты, заложены основные точки роста для дальнейшего развития экономики, промышленности, социальной сферы», - заявил Александр Козловский.

При этом он подчеркнул, что в наступающем году также предстоит многое сделать, «и для этого у нас есть все возможности». «Вместе с руководством области, при поддержке партии «Единая Россия» я продолжу отстаивать интересы региона в Государственной думе. Моя главная задача – чтобы законы работали на благо людей, а каждый район Псковской области был современным, комфортным и уютным для жителей», - пообещал депутат.

«Уверен, что с вашей помощью и поддержкой у нас все получится. С праздником вас, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!» - заключил Александр Козловский.