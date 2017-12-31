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Общество

Сотрудники Росгвардии обеспечат общественный порядок в новогоднюю ночь в Псковской области

В новогоднюю ночь безопасность граждан и общественный порядок, совместно с правоохранительными органами  будут обеспечивать сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что в Псковской области с 31 декабря по 1 января запланировано проведение ряда новогодних праздничных мероприятий. Самые массовые из них пройдут в Пскове.

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