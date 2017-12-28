Задержан организатор теракта в магазине в Петербурге
Сотрудники ФСБ установили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в петербургском магазине. Мужчина задержан и передан в Следственный комитет, где проводится допрос, сообщает РИА Новости.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Напомним, что взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошёл 27 декабря. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек.