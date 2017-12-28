Тамбовский товарищ

10:53, 31 декабря 2017, ПАИ

По итогам летне-осенней части сезона в ФНЛ воспитанник псковского футбола, ныне футболист ФК «Тамбов» Илья Гультяев заслуженно признается одним из лучших центральных защитников лиги. Зимние каникулы он старается провести в Пскове, с семьей. Возможностью встретиться с самым успешным представителем Пскова на футбольных полях России воспользовалось Псковское агентство информации.

- Илья, тебе 29 лет – возраст рассвета центральных защитников. Почему опять ФНЛ, а не Премьер-Лига?

- Отсюда сложно вылезти. Тренеры, специалисты, обращают мало внимания на ФНЛ. А здесь трудится очень много квалифицированных игроков, которые могли бы перекрывать любые лимиты в российских клубах. Но так сложилось – почему-то в Премьер-Лиге есть стереотип, что нам не хватает мастерства. Поэтому фактически единственная форточка в Премьер-Лигу – это выйти туда вместе с командой.

- У тебя были все шансы выйти с «Енисеем» в Премьер-Лигу. Пусть не получилось нахрапом, но накануне нового сезона команду возглавил совсем недалекий тебе, как псковскому, человек – Дмитрий Аленичев. Почему ты ушел?

- Дмитрию Анатольевичу желаю всяческих успехов на тренерском поприще и с удовольствием бы поработал под его началом, но к моменту его прихода в «Енисей» моя история с этой командой была завершена. Кстати, с Аленичевым я еще совсем юным тренировался в дубле «Спартака» вместе Титовым. С тех пор у нас с ним добрые, дружеские отношения. Ну что же, ФК «Тамбов» - это новый вызов, новый интересный тренер: Андрей Талалаев, который сегодня у всех на слуху.

- Тамбов вроде бы не считался городом с большими футбольными традициями, а сегодня его команда спустя 4 года после основания уже борется за путевку в Премьер-Лигу. Расскажи, как ты там оказался и в чем видится тебе секрет ее успеха изнутри?

- Тамбов отличный город, чем-то похожий на Псков. Он находится в европейской части России, что для меня, как человека поигравшего в Уфе, Красноярске, Томске – важно. Как-никак ты ближе к семье, к дому. Футбол в Тамбове очень быстро полюбили – на матчи приходит более 5 тысяч зрителей. Немаловажно и отношение руководства: личная поддержка проекта губернатором и наличие крупного агропромышленного партнера, отличный коллектив и тренерский штаб. Нам по силам в этом году любые задачи, так что о переходе из Красноярска я не жалею.

- Не было мыслей о каком-нибудь, условно, австрийском клубе второго дивизиона ближе к закату карьеры?

- Мысли, конечно, иногда такие приходят. Но трудовое законодательство ЕС существенно ограничивает возможности наших игроков. Звали, было дело, в Казахстан, но это сложно назвать заграницей. Да и уровень организации футбола там оставляет желать лучшего. Я всегда склонен считать, что еще не вечер. Может быть, когда-нибудь попылю где-нибудь в Эстонии.

- Центральные защитники в стране на вес золота, ты один из лучших в России с российским паспортом, почему не получается попасть в команду?

- Когда я мог попасть еще в молодежку, меня не брал туда Колыванов не по спортивным причинам. Просто близкие ему ребята получали приглашения сидя на скамейке в своих клубах, а я, будучи игроком основы «Томи», вызова не получал. Ну, а не попав в молодежку, уже сложнее попасть в основную команду. А из ФНЛ еще сложнее. Но, разумеется, я еще верю в чудеса, и если будет хотя бы крохотная возможность - обязательно ей воспользуюсь.

- От сезона к сезону ты лучше или хуже по собственным ощущениям?

- Последние три сезона я стабилен. Стараюсь много тренироваться, поддерживать форму в перерывах самостоятельно. Видимо, пришло какое-то определенное мастерство. Хотя и ошибки, конечно же, остались. Но чем больше играешь, чем выше тонус, тем лучше становишься.

- Часто травмируешься?

- Удивительно, но нет. Последний раз - очень много лет назад, на пару месяцев.

- Допинг-тесты сдавал когда-нибудь?

- Однажды. В 2009 году в последнем матче против «Крыльев Советов». Матч был нелегким и пришлось после обезвоживания выпить много воды и даже безалкогольного пива, чтобы его сдать. Но все хорошо.

- Как тебе система осень-весна? Ведь ты успел поиграть и при традиционной для нашей страны – весна-осень…

- Конечно, прежде играть было комфортней, без этих пауз. Да и именно на ФНЛ система влияет самым отрицательным образом. Команды разбросаны от Калининграда до Сахалина.

- Что ждешь от Чемпионата мира в России?

- Жду как всегда самый высокий уровень проведения праздника, который покажет футбольным болельщикам со всего мира, что Россия - современная футбольная страна, в которой живут добрые и отзывчивые люди. Иногда в отпуске в Европе сталкиваешься с простыми людьми, и когда ты проявляешь по отношению к ним отзывчивость и доброту, они долго не могут поверить, что ты из России: СМИ, зомбежка делают свое дело. Такие форумы дают возможность показать страну лицом. Не знаю конечно, как поможет детскому футболу мундиаль… Но какой-то эффект всплеска все равно проявится.

- За псковским спортом и футболом следишь?

- Да, конечно, это происходит через публикации в Сети. Но за последнее время я открыл для себя, что в регионе очень много спортсменов, которые практически каждый день что-то выигрывают, где-то участвуют. Остаюсь на связи с ребятами из «747», слежу за их результатами - молодцы парни! В отпуске стараюсь поиграть с ними в футбол. В этот раз даже сыграл с ними в FIFА – это было очень весело и я теперь буду больше тренироваться, чтобы отыграться в следующий раз.

- Что пожелаешь себе и псковичам в новом году?

- Себе: добиться из следующего года максимума, показать все, на что способен сам и вместе с командой. Псковичам – делать то же самое: и по отдельности показывать себя в любимом деле с лучшей стороны, и вместе создавать что-то общее и хорошее.