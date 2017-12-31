0
12:25
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
12:16
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
10:41
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
13:03
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
11:37
В Острове открылся кинотеатр
10:47
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
22:43
Псковский район получил несколько дорожных машин
Еще новости
Общество

С наступающими праздниками поздравили ветерана войск правопорядка псковские росгвардейцы

Псковские росгвардейцы поздравили с наступающим Новым годом капитана в отставке Петра Заруцкого. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, Петр Заруцкий был мобилизован в 1942 году, служил в Сибири и Казахстане, награжден Орденом Красной Звезды и многими медалями.

На вопрос, чем он занимается в свободное время, 93-летний ветеран ответил, что на пенсии ведет активный образ жизни, занимается спортом и много времени проводит на воздухе.

Офицеры поздравили Петра Заруцкого с наступающими праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, всего наилучшего в Новом году и вручили памятный подарок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
31 декабря 2017
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
31 декабря 2017
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
31 декабря 2017
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
30 декабря 2017
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
В Острове открылся кинотеатр
30 декабря 2017
В Острове открылся кинотеатр 3
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
30 декабря 2017
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
Псковский район получил несколько дорожных машин
29 декабря 2017
Псковский район получил несколько дорожных машин
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
29 декабря 2017
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях

Идет загрузка...