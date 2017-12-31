С наступающими праздниками поздравили ветерана войск правопорядка псковские росгвардейцы

11:20, 31 декабря 2017, ПАИ

Псковские росгвардейцы поздравили с наступающим Новым годом капитана в отставке Петра Заруцкого. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, Петр Заруцкий был мобилизован в 1942 году, служил в Сибири и Казахстане, награжден Орденом Красной Звезды и многими медалями.

На вопрос, чем он занимается в свободное время, 93-летний ветеран ответил, что на пенсии ведет активный образ жизни, занимается спортом и много времени проводит на воздухе.

Офицеры поздравили Петра Заруцкого с наступающими праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, всего наилучшего в Новом году и вручили памятный подарок.