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Соцсфера

На Planeta.ru стартовал новый проект Псковского Детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило новый благотворительный проект на интернет-площадке Planeta.ru. Проект «Спортивный зал для детей-сирот» направлен на поддержку подопечных Великолукского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили  Псковскому агентству информации в благотворительной организации.

Благодаря проекту сотрудники фонда надеятся оборудовать тренажерами и спортивным инвентарём зал, в котором ребята со слабым здоровьем смогут заниматься физкультурой. Ознакомиться с содержанием проекта и поддержать его можно по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/76692/

Проект реализуется с использованием системы краудфандинга – народного финансирования. В рамках неё каждый желающий может поддержать понравившуюся инициативу на приемлемую для себя сумму. Для всех поддержавших предусмотрены разнообразные бонусы – в рамках проекта Детского фонда они варьируются от простой благодарности по электронной почте до упоминания в итоговом пресс-релизе, нанесения имени человека на почётную табличку и эксклюзивного права перерезать ленточку на торжественном открытии спортивного зала. 

Воспитанники Центра – 64 ребёнка, оставшихся без родительской опеки – в основном, имеют слабое здоровье. Попавшие в учреждение из социально тяжёлых условий, они зачастую страдают от мышечной недоразвитости, гипотрофии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. «Ребятам необходимы занятия лечебной физкультурой, но возможности учреждения в этой области ограничены – спортивного оборудования в Центре не хватает, а то, что есть, уже очень старое, - отметили в Детском фонде. - Ситуацию поможет исправить приобретение нового инвентаря и нескольких современных детских тренажёров – дети получат возможность укреплять здоровье, занимаясь спортом под присмотром педагогов, а для самых активных спортменов уже разработана программа «Атлетическая гимнастика». Для многих подопечных Центра это хорошая возможность увлечься спортом и выработать полезную привычку следить за собой и своим здоровьем».

Сотрудники Псковского детского фонда призывают всех неравнодушных людей, желающих сделать доброе дело в последние дни уходящего года, присоединиться к проекту и помочь ребятам стать сильными и здоровыми.

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