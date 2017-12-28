16 лет тюрьмы получил руководитель литовской фирмы за попытку ввезти наркотики в Псковскую область

11:48, 31 декабря 2017, ПАИ

К 16 годам лишения свободы приговорил суд 45-летнего гражданина Литвы, обвиняемого в совершении двух наркопреступлений на территории Печорского района. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый – директор литовской фирмы и двое неустановленных лиц, находясь в одной из зарубежных стран, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор между собой и незаконно приобрели наркотическое средство. Они совершили перемещение наркотика в Россию.

Обвиняемый 17 ноября 2016 года на большегрузном автомобиле с прицепом, где находился гашиш, пересек Государственную границу России и Эстонии и въехал на территорию таможенного поста МАПП Шумилкино Псковской таможни. Тем самым, он незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС имеющееся в его транспортном средстве наркотическое средство.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на сбыт гашиша в особо крупном размере в Санкт-Петербурге, мужчина не смог. Наркотики были обнаружены и изъяты в ходе таможенного осмотра его автомобиля.

По результатам расследования литовцу было предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30 – части 5 статьи 228.1 УК РФ. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы и до 20 лет лишения свободы соответственно.