Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)

12:16, 31 декабря 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Новым годом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Эти праздничные дни мы по традиции проводим в кругу семьи, близких, друзей, подводим итоги, строим планы на будущее. Провожая уходящий год, мы всегда верим, что все трудности и невзгоды останутся в прошлом», - сказал врио главы региона.

Он отметил, что минувший 2017 год был непростым, но за новогодним столом каждый вспомнит добрые моменты, связанные с ним.

По словам Михаила Ведерникова, в уходящем году произошли события, которые войдут в историю и Псковской области: спустя четверть века запущена санитарная авиация, построена современная школа, в особой экономической зоне «Моглино» открылся первый завод.

«Успех области напрямую зависит от каждого из нас: от качества нашей работы, любви к родной земле, готовности брать на себя ответственность и менять жизнь к лучшему», - подчеркнул врио губернатора.

Он поблагодарил всех работников здравоохранения, культуры, образования, спорта, социальной сферы, всех, кто трудится на производстве и в аграрном секторе, в сфере услуг за добросовестный труд, за личный вклад в развитие своих поселков и деревень, городов и районов, Псковской области и страны в целом. «Отдельная благодарность тем, кто 2018 год будет встречать на работе, на службе, на боевом посту. Особую признательность хочу выразить людям старшего поколения, нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам за мудрость, терпение и сохранение традиций», - сказал Михаил Ведерников.

«Впереди еще много работы, но вместе, сообща, нам под силу реализовать даже самые смелые проекты и планы. Каждая большая победа всегда складывается из сотен малых дел. И только общими усилиями, честным и добросовестным трудом мы сможем сделать наш регион еще лучше!» – заявил врио губернатора.

Он подчеркнул, что в планах на следующий год — создание инфраструктурных и социальных объектов, новых производств и рабочих мест, развитие молодежных и общественных пространств.

«Дорогие друзья! Я искреннее желаю, чтобы в будущем году у каждого из вас сбылись самые заветные мечты, реализовались самые смелые планы. Желаю вам успехов в работе на благо Псковской области и России! Пусть в каждый дом придут счастье, любовь и семейное тепло. Смелости и вдохновения, здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником! С Новым 2018 годом!», - заключил Михаил Ведерников.