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Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
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Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий

С Новым годом поздравил жителей региона спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и себя лично.

«Время летит быстро – и вот мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий», - отметил он в своём поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания.

По словам Александра Котова, 2017-й уже почти стал историей. «За эти 365 дней мы переживали разные моменты: кто-то обрёл счастье, а кто-то столкнулся с трудностями, которые закалили и сделали сильнее. Кому-то удалось завершить начатые дела, а для кого-то год стал началом нового этапа жизни», - сказал он.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что, так или иначе, итоги уходящего года – это «результат приложенных нами усилий, принятых решений, совершённых поступков». «Каким станет в наших судьбах и в истории региона и страны 2018 год, тоже во многом зависит от нас с вами», - заявил он и добавил, что в наступающем году предстоит «сделать очень важный выбор, влияющий на дальнейший путь развития государства, много трудиться, чтобы быть успешными,  строить свою жизнь и созидать будущее родной земли».

«Путь во всех добрых делах нам сопутствует удача! Берегите себя и своих близких! Цените то, что имеете, и всегда стремитесь к новым вершинам! Счастья, здоровья, благополучия! С Новым годом!» - заключил Александр Котов.

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