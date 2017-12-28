Спиртное похитила женщина из магазина в Пскове
В Пскове женщина совершила кражу из магазина на улице Яна Фабрициуса.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о краже и незамедлительно прибыл на место происшествия. Там сотрудники Росгвардии задержали 34-летнюю гражданку, которая похитила из магазина спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали полицейским.