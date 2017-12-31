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Александр Васильев пожелал псковичам, чтобы новый год был наполнен интересными событиями и добрыми делами

Депутат Государственной Думы от Псковской области, член фракции «Единая Россия» Александр Васильев поздравил жителей региона с Новым 2018 годом.

«Это удивительные дни, которых все мы ждем с особым чувством и настроением, время для наших новых планов и подведения итогов уходящего года», - сказал парламентарий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Пусть Новый год войдет в ваш дом с теплом и улыбкой, будет наполнен интересными событиями и добрыми делами, принесет в вашу жизнь новые успехи и удачи, станет годом реализации намеченных планов. Пусть ваша жизнь станет широкой и гладкой дорогой к успеху!» - обратился к псковичам Александр Васильев.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, мира и благоденствия, неувядаемого оптимизма и стабильности, делового настроя и вдохновения.

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