Александр Васильев пожелал псковичам, чтобы новый год был наполнен интересными событиями и добрыми делами

13:53, 31 декабря 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы от Псковской области, член фракции «Единая Россия» Александр Васильев поздравил жителей региона с Новым 2018 годом.

«Это удивительные дни, которых все мы ждем с особым чувством и настроением, время для наших новых планов и подведения итогов уходящего года», - сказал парламентарий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Пусть Новый год войдет в ваш дом с теплом и улыбкой, будет наполнен интересными событиями и добрыми делами, принесет в вашу жизнь новые успехи и удачи, станет годом реализации намеченных планов. Пусть ваша жизнь станет широкой и гладкой дорогой к успеху!» - обратился к псковичам Александр Васильев.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, мира и благоденствия, неувядаемого оптимизма и стабильности, делового настроя и вдохновения.