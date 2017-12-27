Ушёл из жизни актер Александр Шаврин
Ушёл из жизни Заслуженный артист России Александр Шаврин. Ему было 57 лет, пишут федеральные СМИ.
По данным некоторых изданий, актёр умер от онкологического заболевания.
Прощание с Александром Шавриным состоится 2 января в Театре Маяковского, отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.
Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Маяковского, где и служил до последнего времени.
На сцене Театра Маяковского он создал более 20 образов: Евгений («Место для курения»), Арнольд («Круг»), третий мужик («Плоды просвещения» режиссера Петра Фоменко), Херардо («Валенсианские безумцы»), Мотылек («Шутка мецената»), граф Кефельд («Кин IV») и другие.
Александр Шаврин также известен по ролям в сериалах «Бедная Настя» и «Дети Арбата».