Ушёл из жизни актер Александр Шаврин

14:16, 31 декабря 2017, ПАИ

Ушёл из жизни Заслуженный артист России Александр Шаврин. Ему было 57 лет, пишут федеральные СМИ.

По данным некоторых изданий, актёр умер от онкологического заболевания.

Прощание с Александром Шавриным состоится 2 января в Театре Маяковского, отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Маяковского, где и служил до последнего времени.

На сцене Театра Маяковского он создал более 20 образов: Евгений («Место для курения»), Арнольд («Круг»), третий мужик («Плоды просвещения» режиссера Петра Фоменко), Херардо («Валенсианские безумцы»), Мотылек («Шутка мецената»), граф Кефельд («Кин IV») и другие.

Александр Шаврин также известен по ролям в сериалах «Бедная Настя» и «Дети Арбата».