0
21:54
Продать кирпич
19:51
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
15:31
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
18:26
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
16:34
Скончался Владимир Шаинский
12:37
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
11:47
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Еще новости
Культура

Ушёл из жизни актер Александр Шаврин

Ушёл из жизни Заслуженный артист России Александр Шаврин. Ему было 57 лет, пишут федеральные СМИ.

По данным некоторых изданий, актёр умер от онкологического заболевания.

Прощание с Александром Шавриным состоится 2 января в Театре Маяковского, отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Маяковского, где и служил до последнего времени.

На сцене Театра Маяковского он создал более 20 образов: Евгений («Место для курения»), Арнольд («Круг»), третий мужик («Плоды просвещения» режиссера Петра Фоменко), Херардо («Валенсианские безумцы»), Мотылек («Шутка мецената»), граф Кефельд («Кин IV») и другие.

Александр Шаврин также известен по ролям в сериалах  «Бедная Настя» и «Дети Арбата».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
27 декабря 2017
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
27 декабря 2017
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
26 декабря 2017
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
Скончался Владимир Шаинский
26 декабря 2017
Скончался Владимир Шаинский
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
26 декабря 2017
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
26 декабря 2017
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
26 декабря 2017
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города 1
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
26 декабря 2017
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»

Идет загрузка...