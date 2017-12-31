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Экономика

Правительство утвердило распределение субвенций на выплаты за первого ребёнка

Правительство России утвердило распределение субвенций из федерального бюджета субъектов Федерации на исполнение переданных полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Как сообщается на сайте кабинета министров, общая сумма субвенций составила 21,4 млрд рублей. Эти деньги предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год.

По федеральному закону, право на получение выплаты возникает в случае, если ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Отметим, что в Псковской области выплата составит  10 тыс. 652 рубля.

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