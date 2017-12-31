Дед Мороз и Снегурочка побывали у детей псковских полицейских

14:56, 31 декабря 2017, ПАИ

В рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский дед Мороз» руководство и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области поздравили детей сотрудников полиции с наступающим Новым годом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, Дед Мороз и Снегурочка, роль которых исполнили сотрудники Управления, посетили 15 семей. Они поздравили детей наступающим Новым годом и в театрализованной обстановке вручили им подарки.

«Полицейские Дед Мороз и Снегурочка подарили улыбки и хорошее настроение всем участникам этих встреч. В каждую семью они постарались принести частичку радости и волшебного новогоднего настроения», - отметили в пресс-службе.