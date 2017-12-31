1
12:25
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
12:16
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
10:41
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
13:03
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
11:37
В Острове открылся кинотеатр
10:47
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
22:43
Псковский район получил несколько дорожных машин
Еще новости
Общество

Дед Мороз и Снегурочка побывали у детей псковских полицейских

В рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский дед Мороз» руководство и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области поздравили детей сотрудников полиции с наступающим Новым годом.     

 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, Дед Мороз и Снегурочка, роль которых исполнили сотрудники Управления, посетили 15 семей. Они поздравили детей  наступающим Новым годом и в театрализованной обстановке вручили им подарки.

«Полицейские Дед Мороз и Снегурочка подарили улыбки и хорошее настроение всем участникам этих встреч. В каждую семью они постарались принести частичку радости и волшебного новогоднего настроения», - отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
31 декабря 2017
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
31 декабря 2017
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
31 декабря 2017
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
30 декабря 2017
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
В Острове открылся кинотеатр
30 декабря 2017
В Острове открылся кинотеатр 3
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
30 декабря 2017
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
Псковский район получил несколько дорожных машин
29 декабря 2017
Псковский район получил несколько дорожных машин
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
29 декабря 2017
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях

Идет загрузка...