Полиция напомнила псковичам, как себя вести на массовых мероприятиях

16:09, 31 декабря 2017, ПАИ

Полиция напомнила жителям Пскова о правилах поведения во время массовых мероприятий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, участникам народных гуляний следует соблюдать и поддерживать общественный порядок, не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных и иных ситуаций, создающих опасность для окружающих.

Также нужно бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия, вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности.

Кроме того, рекомендуется выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия, не оставлять без присмотра детей, парковать автотранспорт только в специально отведенных местах.

При получении информации об эвакуации необходимо действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей, проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие и иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые вещества, алкогольные напитки, продукцию в стеклянной и металлической таре.

Запрещён пронос и крупногабаритных свертков, сумок, чемоданов и иных предметов, мешающих другим участникам праздника.

Нельзя выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников, совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия.

Запрещено распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах, совершать действия, оскорбляющие других лиц, а также нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности.

Полицейские советуют не создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, не забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей, повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения.

Рекомендуется не использовать плакаты и иную пропагандистскую продукцию, которые демонстрируют условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие установленные правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.