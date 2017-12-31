Председатель Псковского облизбиркома поблагодарил псковичей за гражданскую позицию в 2017-м, и пригласил на выборы в 2018-м

16:15, 31 декабря 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов от имени регионального избиркома поздравил жителей Псковской области, коллег, организаторов и участников избирательного процесса и всех избирателей с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме, Михаил Иванов напомнил, что уходящий 2017-й был годом важных муниципальных выборов и высказал слова благодарности жителям Псковской области за гражданскую позицию, проявленную в Единый день голосования, за их выбор и доверие.

«Искренне верю, что и Новый 2018 год, в который пройдут самые главные выборы страны-президента РФ, выборы губернатора Псковской области, выборы глав муниципальных образований Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого Псковского, Стругокрасненского районов и выборы в органы местного самоуправления по отдельным округам, позволит нам сохранить в нашей любимой области атмосферу стабильности и понимания, укрепит уверенность в завтрашнем дне, станет успешным, созидательным, откроет новые перспективы, оправдает все ваши надежды и ожидания», - отметил председатель облизбиркома.

Он заверил, что избирательная система Псковской области сделает все, чтобы все избирательные кампании прошли при максимальном доверии к ним со стороны жителей нашего региона, абсолютно прозрачно, открыто, в атмосфере доброжелательности, добросовестности и обеспечит каждому избирателю максимальное конституционное право избирать и быть избранным.

«Хочу пожелать всем жителям области, всем избирателям в наступающем Новом году здоровья, счастья, претворения в жизнь ваших самых заветных желаний, новаторских идей и смелых проектов, , пусть рядом будут близкие люди и на тепло семейного очага всегда приходят дорогие гости, взаимоуважения, радости и удачи во всем! Пусть Новый 2018 год будет щедр на добрые дела! Обязательно приходите на выборы и голосуйте за свое будущее и будущее ваших детей!» - заключил Михаил Иванов.