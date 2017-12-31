0
17:56
Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
17:00
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
12:25
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
12:16
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
10:41
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
13:03
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
11:37
В Острове открылся кинотеатр
Еще новости
Общество

Председатель Псковского облизбиркома поблагодарил псковичей за гражданскую позицию в 2017-м, и пригласил на выборы в 2018-м

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов от имени регионального избиркома поздравил жителей Псковской области, коллег,  организаторов и участников избирательного процесса и всех избирателей с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме, Михаил Иванов напомнил, что уходящий 2017-й был годом важных муниципальных выборов и высказал слова благодарности жителям Псковской области за гражданскую позицию, проявленную в Единый день голосования, за их  выбор и доверие.

«Искренне верю, что и Новый 2018 год, в который пройдут самые главные выборы страны-президента РФ, выборы губернатора Псковской области, выборы глав муниципальных образований  Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого  Псковского, Стругокрасненского районов и выборы в органы местного самоуправления по отдельным округам, позволит нам сохранить в нашей любимой области атмосферу стабильности и понимания, укрепит уверенность в завтрашнем дне, станет успешным, созидательным, откроет новые перспективы, оправдает все ваши надежды и ожидания», - отметил председатель облизбиркома.

Он заверил, что избирательная система Псковской области сделает все, чтобы все избирательные кампании прошли  при максимальном доверии к ним со стороны жителей нашего региона,  абсолютно прозрачно, открыто, в  атмосфере доброжелательности, добросовестности и обеспечит каждому избирателю максимальное конституционное право избирать и быть избранным.

«Хочу пожелать всем жителям области, всем избирателям  в наступающем  Новом году  здоровья, счастья, претворения в жизнь ваших самых заветных желаний, новаторских идей и смелых проектов, , пусть рядом будут близкие люди и на тепло семейного очага всегда приходят дорогие гости, взаимоуважения, радости и удачи во всем! Пусть  Новый 2018 год будет щедр на добрые дела! Обязательно приходите на выборы и голосуйте за свое будущее и будущее ваших детей!» - заключил Михаил Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
31 декабря 2017
Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
31 декабря 2017
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
31 декабря 2017
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
31 декабря 2017
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
31 декабря 2017
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
30 декабря 2017
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
В Острове открылся кинотеатр
30 декабря 2017
В Острове открылся кинотеатр 3
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
30 декабря 2017
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года

Идет загрузка...