С 9 января Центр лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии откроется по новому адресу

16:23, 31 декабря 2017, ПАИ

С 9 января 2018 года Центр лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвартии по Псковской области начнёт работать по новому адресу. Прием жителей Пскова и Псковского района, юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг будет вестись по адресу: Псков, улица Николая Васильева, дом 77 (вход с левого торца здания), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны следует обращаться во вторник и четверг с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00, по вопросам, частной охранной и детективной деятельности – по понедельникам и средам с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00.

По проведению государственной дактилоскопической регистрации приём будет вестись по пятницам с 9:00 до 12:30.

1-я и 3-я субботы месяца с 9:00 до 12:30 - дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны.

Предварительная запись по оказанию государственных услуг ведётся по телефону (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности - (8112) 73-41-16.