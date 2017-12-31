Ниагарский водопад «замёрз» в США

17:38, 31 декабря 2017, ПАИ

Аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сам поток водопада не замёрз, но в лёт превратилась воная пыль, которая осела на камни и деревья, создав ощущение застывшего водопада.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на представителя Национальной метеорологической службы Джона Хичкока, посмотреть на льды Ниагары можно будет еще в течение следующей недели, поскольку температура воздуха сохранится на уровне -10... -15 градусов.

Также СМИ пишут о том, что начало 2018 года может войти в историю как третье по холоду в истории США с 1907 года.