0
17:56
Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
17:00
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
12:25
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
12:16
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
10:41
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
13:03
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
11:37
В Острове открылся кинотеатр
Еще новости
Общество

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с Новым годом и Рождеством.

«Все мы ждем новогодние праздники, так как они дарят нам надежду на счастье, радость встреч с родными, близкими и друзьями, несут в каждый дом тепло и любовь!» - отметила сенатор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Елены Бибиковой.

Она подчеркнула, что уходящий год был наполнен важными событиями, и каждому запомнится чем-то особенным, а в историю страны и области он войдет как год напряженного труда и значимых общественно-политических событий.

«Следующий год особенный, - отметила Елена Бибикова. - Все вместе мы будем избирать главу государства. И это очень ответственно,  так как от нашего выбора будет зависеть мир и стабильность в обществе, уверенность в завтрашнем дне, достаток и благополучие в наших домах».

«Пусть наступающий год станет временем принятия верных взвешенных решений, новых свершений, реализации  добрых замыслов! От всей души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы  ваши дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной. Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях! С Новым годом!» - заключила сенатор. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
31 декабря 2017
Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
31 декабря 2017
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
31 декабря 2017
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
31 декабря 2017
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
31 декабря 2017
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
30 декабря 2017
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
В Острове открылся кинотеатр
30 декабря 2017
В Острове открылся кинотеатр 3
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
30 декабря 2017
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года

Идет загрузка...