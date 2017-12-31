Сенатор от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с Новым годом и Рождеством.

17:51, 31 декабря 2017, ПАИ

«Все мы ждем новогодние праздники, так как они дарят нам надежду на счастье, радость встреч с родными, близкими и друзьями, несут в каждый дом тепло и любовь!» - отметила сенатор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Елены Бибиковой.

Она подчеркнула, что уходящий год был наполнен важными событиями, и каждому запомнится чем-то особенным, а в историю страны и области он войдет как год напряженного труда и значимых общественно-политических событий.

«Следующий год особенный, - отметила Елена Бибикова. - Все вместе мы будем избирать главу государства. И это очень ответственно, так как от нашего выбора будет зависеть мир и стабильность в обществе, уверенность в завтрашнем дне, достаток и благополучие в наших домах».

«Пусть наступающий год станет временем принятия верных взвешенных решений, новых свершений, реализации добрых замыслов! От всей души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы ваши дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной. Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях! С Новым годом!» - заключила сенатор.