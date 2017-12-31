Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих

17:00, 31 декабря 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков от имени депутатов городской Думы и администрации Пскова поздравили горожан с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством.

«Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое - новые победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас сильнее», - отметили градоначальники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Они подчеркнули, что уходящий 2017 год для Пскова был особенным: жители избрали новый состав Псковской городской Думы - шестой созыв - началась новая веха в истории городского парламента, назначен новый глава администрации города. «Все это определит вектор развития нашего замечательного города на ближайшие 5 лет», - уверены Иван Цецерский и Александр Братчиков.

«Произошли изменения и в руководстве региональной власти. Нам предстоит выстраивать диалог с новыми общественно-политическими именами для успешного решения приоритетных задач города Пскова», - подчеркнули они.

По словам руководителей города, уходящий год был богат на интересные, значимые события во всех сферах: впервые за десятилетия в Пскове открылась новая школа, реализована программа «500 окон» для детских садов и школ, стартовал проект «Городская среда», по которой уже отремонтированы дворы и общественные территории, началась масштабная реконструкция улицы Свердлова, сквера Павших борцов, сделан ремонт нескольких дорог и эта работа будет продолжена, инициирована работа над созданием Народного парка на Завеличье, для маломобильных групп населения в Городском культурном центре положено начало создания доступной среды, 88 псковских семей из ветхого жилья переехали в новые благоустроенные квартиры.

«Город с каждым днем все увереннее приближается к Международным Ганзейским дням. В этом году начал работать Ганзейский сайт, который откроет псковскую Ганзу в интернет-пространстве. И по итогам 2017 года Псков вошел в десятку самых популярных туристических городов России. Нашему городу есть, чем гордиться, а нам - есть, за что поблагодарить уходящий год. Его можно охарактеризовать как год устойчивого жизнеобеспечения города и стабильной социально-экономической обстановки в Пскове», - сказали градоначальники.

Они напомнили, что на финишную прямую выходит подготовка к проведению Ганзейских дней, кроме того, впереди - ключевое событие для Псковской области и всей страны: выборы президента России и губернатора.

«Каким будет 2018 год, что он принесет - во многом зависит от нас самих. Новый год - это замечательный, добрый семейный праздник. Желаем всем жителям Пскова тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга!», - заключили Иван Цецерский и Александр Братчиков.