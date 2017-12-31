Быть внимательными во время предпраздничных дел призывают псковичей в МЧС

17:26, 31 декабря 2017, ПАИ

Быть предельно внимательным при выполнении всех возможных предпраздничных дел призывают жителей Псковской области в МЧС.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, опасной является ситуация, когда забыто о поставленном в духовку мясном рулете или пироге. «Как минимум, они могут сгореть. Но самое большая беда, что такая, казалось бы, малозначительная неосторожность, может привести к большим печальным последствиям – к пожару», - подчеркнули в МЧС.

Основные источники так называемых «кухонных пожаров» – неисправные или перегруженные электросети, неправильная эксплуатация газовых и электроприборов, а также подгорание пищи. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает правила пожарной безопасности на кухне.

Не следует оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы (электрочайники, электроплиты, электрообогреватели и т.д.), рекомендуется устанавливать таймер.

«Соблюдайте необходимые правила пожарной безопасности при пользовании газом и бытовыми газовыми приборами. Нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно его выключить, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия. Если вода или другая жидкость попала в горелку – немедленно отключите подачу газа, уберите жидкость с поддона, а когда горелка остынет – необходимо ее насухо вытереть», - обратились к псковичам в МЧС.

Нельзя держать никакие легковоспламеняющиеся материалы рядом с кухонной плитой, необходимо держать подальше от нее все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки.

Если плита стоит у окна, обязательно нужно укоротить занавески – масло на сковороде может загореться, и огонь перекинется на них. Обязательно нужно удалять с плиты и кухонного стола весь разбрызгавшийся жир: кулинарный жир, подсолнечное масло легко загораются и быстро горят. Если масло загорелось в сковороде, её нужно закрыть крышкой, его нельзя заливать водой.

Электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей.

«Не пользуйтесь на кухне аэрозолями – они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках», - напомнили в МЧС.

Для тушения очагов горения на кухне рекомендуется иметь под рукой крышку, пищевую соду, огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков, банка с водой, мокрое полотенце.

Не следует оставлять без присмотра малолетних детей, нужно исключить доступность спичек, зажигалок, легковоспламеняющихся жидкостей.