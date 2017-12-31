Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении

17:56, 31 декабря 2017, ПАИ

В своём новогоднем поздравлении президент России Владимир Путин поблагодарил россиян «за веру в себя и в нашу страну» и пожелал перемен к лучшему каждой семье.

Как пишет газета «Известия», первыми поздравление главы государства увидели жители Дальнего Востока.

Российский лидер напомнил, что Новый год это, прежде всего, семейный праздник: «Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен».

Владимир Путин отметил, что перемены обязательно случатся, если всегда помнить о родителях, стараться понимать своих детей и поддерживать тех, кто рядом.

Отдельно он обратился к тем, кто в новогоднюю ночь выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда.

Президент пожелал России мира и процветания, а также, чтобы в жизни каждого человека, каждой семьи произошли перемены к лучшему.