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Общество

До 5 градусов тепла будет в Псковской области в первый день нового года

1 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха  по области  ночью составит от  -2 до +3 градусов, днем  - от 0 до +5. Ветер будет дуть южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

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