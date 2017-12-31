Подписан закон, ужесточающий ответственность за «телефонный терроризм» в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Документ предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
Ранее максимальное наказание за такое преступление - статья 207 УК РФ - составляло до пяти лет лишения свободы.
В новом законе прописаны четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности последствий. В предыдущей версии документа ступеней только две, отдельно не выделено наказание за ложное сообщение о минировании социальных объектов и органов власти.
Первая ступень ответственности - если из хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы.
Вторая ступень ответственности касается ложного сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры и, начиная с этой ступени, а также всех последующих более тяжких случаев предусматривается лишение свободы. Если звонок с ложной информацией о заложенной бомбе касался социальной инфраструктуры, например школ, больниц, вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, также прописан штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Такое же наказание грозит, если в результате был причинен крупный ущерб - свыше 1 млн рублей. Так, остановка работы аэропорта из-за угрозы взрыва может повлечь крупные финансовые потери в совокупности для аэропорта, авиакомпаний и множества пассажиров.
Третья ступень по жесткости наказания будет касаться телефонных звонков, которые были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти. Наказание за это - штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
Если же в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, то будет применяться четвертая, самая суровая, ступень наказания. Она предусматривает штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.