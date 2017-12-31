Подписан закон, ужесточающий ответственность за «телефонный терроризм» в России

17:46, 31 декабря 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Документ предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Ранее максимальное наказание за такое преступление - статья 207 УК РФ - составляло до пяти лет лишения свободы.

В новом законе прописаны четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности последствий. В предыдущей версии документа ступеней только две, отдельно не выделено наказание за ложное сообщение о минировании социальных объектов и органов власти.

Первая ступень ответственности - если из хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы.

Вторая ступень ответственности касается ложного сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры и, начиная с этой ступени, а также всех последующих более тяжких случаев предусматривается лишение свободы. Если звонок с ложной информацией о заложенной бомбе касался социальной инфраструктуры, например школ, больниц, вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, также прописан штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Такое же наказание грозит, если в результате был причинен крупный ущерб - свыше 1 млн рублей. Так, остановка работы аэропорта из-за угрозы взрыва может повлечь крупные финансовые потери в совокупности для аэропорта, авиакомпаний и множества пассажиров.

Третья ступень по жесткости наказания будет касаться телефонных звонков, которые были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти. Наказание за это - штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Если же в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, то будет применяться четвертая, самая суровая, ступень наказания. Она предусматривает штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.