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Задержанный по факту взрыва в магазине «Перекрёток» в Санкт-Петербурге

Задержанный по факту взрыва в Петербурге дал признательные показания во всем признался на допросах. По его словам, на совершение взрыва его подтолкнула «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», сообщает «Росбалт».

Задержанному предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ. Установлено, что он умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство, а недалеко от места взрыва спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии бомбы.

По данным следователей, с 19 лет петербуржец наблюдался в психоневрологическом диспансере. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Сотрудники Следственного комитета будут просить суд об аресте жителя Петербурга, задержанного за совершение теракта в супермаркете «Перекресток». Ходатайство о взятии обвиняемого под стражу будет рассматриваться Калининским районным судом города в закрытом режиме.

Напомним, что в результате взрыва в супермаркете пострадали 18 человек.

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