Задержанный по факту взрыва в магазине «Перекрёток» в Санкт-Петербурге
Задержанный по факту взрыва в Петербурге дал признательные показания во всем признался на допросах. По его словам, на совершение взрыва его подтолкнула «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», сообщает «Росбалт».
Задержанному предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ. Установлено, что он умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство, а недалеко от места взрыва спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии бомбы.
По данным следователей, с 19 лет петербуржец наблюдался в психоневрологическом диспансере. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Сотрудники Следственного комитета будут просить суд об аресте жителя Петербурга, задержанного за совершение теракта в супермаркете «Перекресток». Ходатайство о взятии обвиняемого под стражу будет рассматриваться Калининским районным судом города в закрытом режиме.
Напомним, что в результате взрыва в супермаркете пострадали 18 человек.