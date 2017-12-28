Задержанный по факту взрыва в магазине «Перекрёток» в Санкт-Петербурге

17:51, 31 декабря 2017, ПАИ

Задержанный по факту взрыва в Петербурге дал признательные показания во всем признался на допросах. По его словам, на совершение взрыва его подтолкнула «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», сообщает «Росбалт».

Задержанному предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ. Установлено, что он умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство, а недалеко от места взрыва спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии бомбы.

По данным следователей, с 19 лет петербуржец наблюдался в психоневрологическом диспансере. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Сотрудники Следственного комитета будут просить суд об аресте жителя Петербурга, задержанного за совершение теракта в супермаркете «Перекресток». Ходатайство о взятии обвиняемого под стражу будет рассматриваться Калининским районным судом города в закрытом режиме.

Напомним, что в результате взрыва в супермаркете пострадали 18 человек.