Эксперты TopGear назвали самые ненадёжные машины

18:00, 31 декабря 2017, ПАИ

Эксперты TopGear составили перечень самых ненадёжных машин. В тройку лидеров антирейтинга попали Fiat, Jaguar и Volvo, пишут российские СМИ.

Специалистов TopGear посчитали, что на каждую сотню машин этих марок приходится в среднем в полтора раза больше жалоб, касающихся технического оснащения транспортных средств.

Также в ТОП вошли Mazda, Subaru, Mitsubishi и Infiniti, Land Rover, Audi, владельцы которых недовольны недоработанными инновационными функциями.