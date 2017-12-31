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Общество

Эксперты TopGear назвали самые ненадёжные машины

Эксперты TopGear составили перечень самых ненадёжных машин. В тройку лидеров антирейтинга попали Fiat, Jaguar и Volvo, пишут российские СМИ.

Специалистов TopGear посчитали, что на каждую сотню машин этих марок приходится в среднем в полтора раза больше жалоб, касающихся технического оснащения транспортных средств.

Также в ТОП вошли Mazda, Subaru, Mitsubishi и Infiniti, Land Rover, Audi, владельцы которых  недовольны недоработанными инновационными функциями.

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