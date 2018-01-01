Владимир Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

12:17, 01 января 2018, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Как сообщают российские СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам максимальная санкция за заведомо ложное сообщение подразумевает до 10 лет лишения свободы.

Так, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлёкшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если же подобное действие повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то устанавливается наказание от 8 до 10 лет заключения.

Напомним, 26 декабря закон был одобрен Советом Федерации.