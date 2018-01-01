0
14:00
Главные слова - 2017: Часть 1-я, от «Аварии» до «Дома Бабинина»
13:32
Себежские полицейские поздравили родственников своих коллег, находящихся в командировке на Северном Кавказе
11:39
Бездомные собаки Берт и Тайна поздравляют жителей Псковской области с Новым годом
10:24
В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка
17:56
Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
17:00
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
12:25
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
Еще новости
Общество

Владимир Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Как сообщают российские СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам максимальная санкция за заведомо ложное сообщение подразумевает до 10 лет лишения свободы.

Так, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлёкшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если же подобное действие повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то устанавливается наказание от 8 до 10 лет заключения.

Напомним, 26 декабря закон был одобрен Советом Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Себежские полицейские поздравили родственников своих коллег, находящихся в командировке на Северном Кавказе
01 января 2018
Себежские полицейские поздравили родственников своих коллег, находящихся в командировке на Северном Кавказе
Бездомные собаки Берт и Тайна поздравляют жителей Псковской области с Новым годом
01 января 2018
Бездомные собаки Берт и Тайна поздравляют жителей Псковской области с Новым годом
В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка
01 января 2018
В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка
Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
31 декабря 2017
Перемен к лучшему пожелал Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
31 декабря 2017
Руководители Пскова: Каким будет 2018 год – во многом зависит от нас самих
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
31 декабря 2017
Александр Котов: Мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
31 декабря 2017
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Новым годом (ВИДЕО)
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский
31 декабря 2017
Достатка, уюта и согласия пожелал псковичам депутат Госдумы Александр Козловский

Идет загрузка...