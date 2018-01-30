Главная елка Сахалина полностью сгорела в новогоднюю ночь (ВИДЕО)

09:01, 01 января 2018, ПАИ

Установленная на площади Ленина в Южно-Сахалинске 25-метровая елка сгорела в новогоднюю ночь, передает «Интерфакс».

Искусственная ель сгорела полностью из-за неосторожно пущенного фейерверка.

«Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард», - заявили в администрации города, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия через минуту, однако елка выгорела очень быстро и пожарным оставалось лишь пролить металлический каркас дерева. Погибших и пострадавших нет.