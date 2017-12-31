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Экономика

В России началась налоговая амнистия

Закон, позволяющий не взыскивать с граждан РФ и индивидуальных предпринимателей долги по налогам, вступил в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Напомним, о том, что в стране необходимо провести налоговую амнистию и простить гражданам и индивидуальным предпринимателям часть долгов по налогам, которую они не уплатили, в ходе большой пресс-конференции с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря. Для того, чтобы норма начала работать вовремя, поправки были оперативно внесены в единственный налоговый законопроект, который рассматривался в Госдуме. Так, правила проведения налоговой амнистии в РФ прописаны в законе о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний.

Теперь долги граждан по имущественным налогам, которые образовались до 1 января 2015 года, признаются безнадежными и списываются. В результате амнистии граждане будут освобождены от уплаты более 150 млрд рублей.

Налоговая амнистия распространится и на индивидуальных предпринимателей. Так, им не придется уплачивать долги по страховым взносам, которые скопились к началу 2017 года. Предполагается, что новые правила затронут в первую очередь тех ИП, которые зарегистрировались, но не смогли запустить бизнес. Теперь им не придется платить страховые платежи в размере МРОТ только из-за того, что они зарегистрировались как ИП.

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