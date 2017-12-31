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Экономика

В России вырос минимальный размер оплаты труда

С 1 января в России произошло увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 9489 рублей, которое скажется на зарплатах 1,5 млн российских работников, из которых почти 900 тыс. трудятся в бюджетных организациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Напомним, в декабре 2017 года был принят закон о поэтапном повышении МРОТ. Согласно этому документу, к 1 января 2018 года МРОТ должен достигнуть 85% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года, а к 1 января 2019 года МРОТ должен быть доведен уже до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

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