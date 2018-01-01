Президент уменьшил предельную численность сотрудников МВД

15:43, 01 января 2018, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин установил предельную штатную численность сотрудников полиции. Указ начинает действовать с 1 января 2018 года, сообщает «Росбалт».

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813», говорится в распоряжении Владимира Путина.

Таким образом, максимальное число полицейских станет меньше на 10 тысяч человек.