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Общество

Президент уменьшил предельную численность сотрудников МВД

Президент РФ Владимир Путин установил предельную штатную численность сотрудников полиции. Указ начинает действовать с 1 января 2018 года, сообщает «Росбалт».

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813», говорится в распоряжении Владимира Путина.

Таким образом, максимальное число полицейских станет меньше на 10 тысяч человек.

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