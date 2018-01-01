С 1 января переименована трасса Р-20 «Псков»

13:15, 01 января 2018, ПАИ

Правительство РФ с 1 января упорядочило цифро-буквенные индексы, которыми обозначаются автомобильные дороги. Отныне литерами «М», «Р» и «А» будут обозначаться трассы исключительно разных категорий, сообщает газета «Известия».

В частности, класс «M» отныне будет использоваться исключительно для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. В результате с 1 января 2018 года трассы М-18 «Кола» и М-20 «Псков» переименованы соответственно в Р-21 «Кола» и Р-23 «Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия».

Буквой «Р» будут обозначать дорожные артерии федерального или регионального значения, которые соединяют собой административные центры РФ.

Класс «А» предназначен для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой.