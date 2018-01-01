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Экономика

Акцизы на бензин выросли в России с 1 января

Акцизы на бензин в России дорожают на 50 копеек за литр с 1 января 2018 года, на дизельное топливо с 1 июля. В результате их рост достигнет 10,7% и 12,7% соответственно, пишет газета «Известия».

По оценкам главы Минфина Антона Силуанова, поступления от данных мер в федеральный бюджет составит 40 млрд рублей, сообщает издание. Власти уверены, что рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо.

14 ноября сообщалось, что оптовые цены на бензин достигли в России рекордного уровня. По оценкам экспертов, в 2018 году розничные цены на топливо могут превысить отметку в 50 рублей за литр. 

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