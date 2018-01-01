Закон о телемедицине вступает в силу в России с 1 января

12:44, 01 января 2018, ПАИ

С 1 января в России вступает в силу закон о телемедицине, предусматривающий возможность дистанционного оказания медицинской помощи, сообщает «Комсомольская правда».

Теперь врачи могут давать онлайн-консультации и вести наблюдение за здоровьем пациента удаленно. Кроме того, отныне дистанционно можно получить и полис обязательного медицинского страхования.

Также новый закон разрешает выписывать электронные рецепты, в том числе на содержащие наркотические и психотропные вещества. Однако данная мера начнет действовать только с 1 января 2019 года.