В России запретили алкогольные энергетики

09:52, 01 января 2018, ПАИ

С 1 января в России прекратят выпуск и продажу алкогольных энергетиков. Как сообщает РИА Новости, их производство разрешено только для экспорта. К категории этих напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15%, в которой присутствуют тонизирующие вещества.

Вопрос о запрете был поднят после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Кроме того, по мнению экспертов, алкогольные тонизирующие напитки вызывают привыкание к алкоголю.