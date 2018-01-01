Названы самые скучные фильмы в истории

20:47, 01 января 2018, ПАИ

Жители Великобритании в ходе опроса назвали самые скучные фильмы всех времен. Как сообщает ИА REGNUM, в опросе приняли участие две тысячи британцев.

Список возглавил фильм «Пятьдесят оттенков серого» (2015 год). За эту картину проголосовали 34% респондентов. Второе место занял фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). За него проголосовали 29% респондентов. Далее следует «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», вышедшая в 1999 году (26%).

Также в ТОП-10 вошли «Горбатая гора» (2005, 26%), «Трансфомеры» (2007, 24%), «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001) и «Семь лет в Тибете» (1997).