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Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по итогам 2017 года. Как сообщает газета «Известия», первое место в списке занял американский рэпер Шон Комбс, более известный как ПиДидди (PDiddy). Он сумел заработать за прошедший год 130 млн долларов. Далее в списке разместились певец The Weekend с доходом 92 млн, группы Coldplay (88 млн) и Guns N' Roses (84 млн).

Замкнула десятку лидеров группа Metallica с годовым доходом в 66,5 млн.

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