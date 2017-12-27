Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по итогам 2017 года. Как сообщает газета «Известия», первое место в списке занял американский рэпер Шон Комбс, более известный как ПиДидди (PDiddy). Он сумел заработать за прошедший год 130 млн долларов. Далее в списке разместились певец The Weekend с доходом 92 млн, группы Coldplay (88 млн) и Guns N' Roses (84 млн).
Замкнула десятку лидеров группа Metallica с годовым доходом в 66,5 млн.