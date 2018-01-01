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Экономика

В Греции ввели налог на пластиковые пакеты

Власти Греции ввели экологический налог на пластиковые пакеты с 1 января, сообщают СМИ. По данным Министерства охраны окружающей среды Греции, в стране используется около 4,5 миллиарда пластиковых пакетов в год.

С 1 января 2018 года одноразовые пакеты в супермаркетах страны становятся платными - за каждый из них придётся доплатить 4 евроцента, а с 2019 года цена возрастёт до 9 евроцентов.

Мы стремимся изменить поведение потребителей, чтобы они как граждане понимали экологические последствия, поясняют власти страны. 

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