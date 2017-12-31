Система Tax Free начала работу в России

14:42, 01 января 2018, ПАИ

Закон о введении Tax Free в России вступил в силу с 1 января 2018 года. Как сообщает газета «Известия», система позволит иностранным гражданам вернуть 18% НДС с купленных в РФ товаров. Таким образом правительство рассчитывает привлечь больше туристов в Россию и увеличить продажи дорогостоящих товаров.

Система возврата налога будет распространяться на граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Сумма покупки должна составлять не меньше 10 тысяч рублей. При этом налог с подакцизных продуктов, например алкоголя, возвращаться не будет.

Tax Free сначала будет внедряться в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи. После 2018 года перечень городов может быть расширен.