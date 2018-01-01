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Общество

В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка

В Псковской области новогодние праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безопасность граждан и общественный порядок обеспечивался силами полиции и Росгвардии. Около 400 сотрудников органов внутренних дел были задействованы в новогоднюю ночь при проведении праздничных массовых мероприятий. К обеспечению безопасного отдыха псковичей были привлечены члены добровольных народных дружин. В праздничных гуляниях приняли участие более 27000 жителей области.

По данным УМВД России по Псковской области, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

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