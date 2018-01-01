Себежские полицейские поздравили родственников своих коллег, находящихся в командировке на Северном Кавказе

13:32, 01 января 2018, ПАИ

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Себежский» поздравили с Новым годом и Рождеством жён и детей сотрудников, находящихся в служебной командировке на Северном Кавказе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Свой служебный долг в Северо-Кавказском регионе сейчас выполняют Виктор Тарасов, Андрей Волосков и Иван Льдоков.

Сотрудники отдела желают им крепкого здоровья, семейного благополучия и скорейшего возвращения. А их семьям - терпения в ожидании своих близких, жизненных радостей и всего самого наилучшего.