Экипажи ДПС выявили нетрезвых водителей в Великих Луках и Новосокольническом районе

13:35, 01 января 2018, ПАИ

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в городе Великие Луки и Новосокольническом районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе Великие Луки на проспекте Гагарина дорожные полицейские остановили автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина.

А в Новосокольническом районе на 17-м км автодороги Великие Луки-Новосокольники полицейскими был остановлен автомобиль Opel Vectra, водитель которого тоже находился в состоянии опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.