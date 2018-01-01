Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в Псковской области

20:43, 01 января 2018, ПАИ

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области информирует жителей региона о том, что регистрационно-экзаменационные подразделения Псковской области будут работать по следующему графику: 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января – выходные дни; 5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16 часов. С 9 января подразделения будут функционировать в обычном режиме.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.