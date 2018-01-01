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Общество

Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в Псковской области

Управление ГИБДД  УМВД России по Псковской области информирует жителей региона о том, что регистрационно-экзаменационные подразделения Псковской области будут работать по следующему графику: 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января  – выходные дни; 5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16 часов. С 9 января подразделения будут  функционировать  в обычном режиме.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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