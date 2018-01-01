МЧС напоминает псковичам о правилах безопасности при приготовлении шашлыков

20:43, 01 января 2018, ПАИ

МЧС напоминает псковичам о правилах безопасности при приготовлении шашлыков. Соответствующая инструкция опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Псковской области на сайте ведомства.

«При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление. Для приготовления шашлыка не используйте мангалы без искрогасителей и не устанавливайте их вблизи зданий и сооружений, не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями», - говорится в ней.

Сотрудники МЧС также не советуют использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: «Горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках».

«Убедительная просьба к родителям: не оставляйте детей без присмотра у костра, чтобы детская шалость не превратилась в «большой пожар». Ведь дети всегда хотят подбросить «ещё одну веточку», забывая об осторожности! Не допускайте их игр с огнем! Проводите с ними разъяснительные беседы, о том, что спички не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, объясните им, что от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь»,- добавили спасатели.