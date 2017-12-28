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Правила пожарной безопасности в бане напоминают псковичам в МЧС

Правила пожарной безопасности в бане напоминают псковичам специалисты МЧС. Соответствующая инструкция опубликована на сайте ведомства.

«Многие пожары в банях происходят из-за содержания в ненадлежащем состоянии печей, дымоходов и топки печи. Причиной пожаров часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов», - говорится в сообщении.

Основное требование пожарной безопасности: деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

Перед растопкой печи обязательно проверяется наличие тяги в дымообразующих каналах. При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. «Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей. Проверьте, что электрическая лампочка в бане защищена от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком», - рекомендуют спасатели.

Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи.

«Помните, пожарная безопасность бани целиком и полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за нагревательным оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться построенной своими руками сауной или баней», - советуют псковичам.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните в службу спасения «01», «101» или «112».

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